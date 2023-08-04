Число погибших при оползне в горах Грузии возросло до 11

В поисках участвуют 400 спасателей, представители полиции и кинологи, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника, сообщили в МВД республики

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели в курортном местечке Шови в высокогорном крае Рача, где сошел оползень, обнаружили тела еще четырех человек. Общее число погибших составляет 11, говорится в заявлении МВД республики.

"В рамках поисково-спасательных мероприятий пожарных-спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в Онском муниципалитете найдены тела 11 человек", - говорится в заявлении.

В поисках участвуют 400 спасателей, представители полиции и кинологи, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника, добавили в МВД.

Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". МВД сразу же отправило туда два вертолета погранполиции, 4 августа к ним добавились еще два вертолета. Удалось эвакуировать 210 человек.