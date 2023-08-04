В Красноярском крае возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Его завели по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Канске Красноярского края, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следователями ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия в связи с хлопком бытового газа в жилом доме в Канске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что взрыв произошел при выполнении работ по замене трубопровода.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого управления СК России. Проводятся неотложные следственные действия, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим возгоранием на третьем этаже поступило в 14:00 мск. В результате за медицинской помощью, по данным Минздрава, обратились 11 человек. Госпитализированы семеро, из них двое находятся в тяжелом состоянии.