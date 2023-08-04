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В Воронежской области суд избрал домашний арест женщине, пытавшейся поджечь военкомат

Ее уже допросили в качестве подозреваемой

ВОРОНЕЖ, 4 августа. /ТАСС/. Суд в Воронежской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 сентября женщине, которая 31 июля предприняла попытку поджога военкомата в Россоши Воронежской области. Об этом сообщила ТАСС представитель Россошанского районного суда.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца до 30 сентября", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что с заявлением об избрании меры пресечения обратился представитель полиции, ходатайство было рассмотрено. "Она была допрошена в качестве подозреваемой", - добавила представитель райсуда.

Ранее ТАСС представитель ЕДДС Россошанского района Воронежской области рассказала, что 31 июля около 20:19 к зданию военкомата на улице Пролетарской в Россоши поступил вызов из-за попытки поджога. Как сказала собеседница агентства, молодая девушка, преподаватель истории в Россошанском районе, предприняла попытку поджечь дверь военкомата. В результате дверь немного обгорела, пострадавших нет, пожарных не вызывали, возгорание потушили своими силами. 

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