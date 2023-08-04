В Саратовской области в Волге затоплено судно с дизтопливом

Ущерб оценили в более чем 60 млн рублей

САРАТОВ, 4 августа. /ТАСС/. Земснаряд с дизельным топливом на борту затоплен в бассейне реки Волги в Саратовской области, сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Земснаряд "Ахтарец" оказался незаконно затоплен при буксировке между санаторием "Энергетик" и селом Алексеевка Саратовской области.

"Наши сотрудники провели выездное обследование и отобрали пробы воды. По информации компании "АСС НГТЭК", занимающейся ликвидацией разливов, сотрудники организации собрали из акватории Саратовского водохранилища 2,4 тыс. л смеси нефтяных отходов. Сумма вреда, причиненного Саратовскому водохранилищу, превышает 61 млн рублей", - сообщила Радионова.

Она добавила, что ведомство будет добиваться возмещения ущерба и полного устранения последствий инцидента.

"Как выяснилось, компания "СТГМ" передала недопущенный к плаванию земснаряд 1986 года выпуска предприятию ООО "МБ Недры" Групп под видом нового маломерного судна. Нарушение, по всей видимости, и привело к затоплению", - добавила глава Росприроднадзора.