ГП передала в суд дело бизнесмена Олега Кана о создании преступного сообщества

По данным следствия, он с соучастниками осуществил контрабандные поставки за рубеж краба общей массой более 3 тыс. тонн и стоимостью 2,6 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело в отношении предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в создании преступного сообщества для контрабанды краба на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. Он обвиняется по ч. 1 ст. 210 (создание и руководство преступным сообществом), ч. 3 ст. 226 (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 4 ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей), ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, Кан как лидер преступного сообщества с соучастниками с 2014 по 2019 год осуществил контрабандные поставки за рубеж краба общей массой более 3 тыс. тонн и стоимостью 2,6 млрд рублей. При вывозе краб декларировался при поставке подконтрольным Кану иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в таможенных органах.

"Кроме того, обвиняемый, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, незаконно применяя систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, умышленно уклонился от уплаты налогов на прибыль организаций и на добавленную стоимость на сумму свыше 3,6 млрд рублей", - отметили в Генпрокуратуре.

По уголовному делу прокуратурой заявлен иск о взыскании с обвиняемого в пользу РФ полученного от контрабанды преступного дохода в размере 4,2 млрд рублей. Для обеспечения исковых требований подвергнуто аресту имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юридических лиц на сумму более 5,3 млрд рублей. Ущерб от налогового преступления, включая пени и штрафы, возмещен в ходе следствия в полном объеме в размере (5,3 млрд рублей). Поскольку местонахождение находящегося в международном розыске Кана не установлено, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого.

В отношении остальных находящихся в международном розыске участников преступного сообщества расследование продолжается.