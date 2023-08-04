Калужский суд арестовал мужчину, повредившего крест на братской могиле

По словам главы администрации Боровского района Николая Калиничева, крест уже восстановили

КАЛУГА, 4 августа. /ТАСС/. Мужчину, повредившего могильный крест на братской могиле воинов Рабоче-крестьянской Красной армии 201-й Латвийской стрелковой дивизии в Боровском районе Калужской области, арестовали на два месяца, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

"Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Накануне паломник из Белгородской области на территории братской могилы времен Великой Отечественной войны вблизи Пафнутьев - Боровского монастыря сломал крест на братской могиле воинов, павших во времена Великой Отечественной войны, возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений". Как сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев, крест восстановили.