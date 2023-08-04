Осужденный пожизненно Виктор Мирский обжаловал приговор суда в Воронеже

Он приговорен к такому сроку за убийство в 2021 году трех человек и вооруженное нападение на отдел полиции в городе Лиски

ВОРОНЕЖ. 4 августа. /ТАСС/. Виктор Мирский, который осужден Воронежским областным судом на пожизненное лишение свободы за убийство в 2021 году трех человек и вооруженное нападение на отдел полиции в городе Лиски, обжаловал приговор. Об этом сказала ТАСС в пятницу представитель Воронежского областного суда.

"Мирский обжаловал приговор, [апелляция] поступила в суд", - сказала она.

Воронежский областной суд 27 июля приговорил к пожизненному лишению свободы Виктора Мирского, он проведет первые три года в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, выплатит штраф 220 тыс. рублей, возместит причиненный преступлением ущерб на сумму 424 тыс. рублей и компенсирует потерпевшей моральный вред на сумму 3 млн рублей.

Прокуратура по Воронежской области 7 июня сообщила, что коллегия присяжных заседателей признала Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в городе Лиски в сентябре 2021 года, где он ранил двух полицейских. В отношении Мирского были возбуждены дела по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение взрывных устройств), по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем взрыва или иным общеопасным способом).

Мирский из-за бытовой ссоры с жителями села Волчанское Каменского района убил семью из трех человек, в том числе ребенка, после чего на своем автомобиле приехал к зданию отдела МВД России по Лискинскому району с охотничьими карабинами и самодельными взрывными устройствами. Там он подорвал входную дверь, забросил на первый этаж самодельное взрывное устройство, зашел и дважды выстрелил в сотрудников полиции, затем опять бросил на пол два самодельных взрывных устройства и произвел не менее трех выстрелов. Ранения получили двое полицейских, один из них из табельного оружия выстрелил в Мирского, но тот с повреждением смог уехать на своем автомобиле и позднее был задержан.