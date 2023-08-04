В Уфе на два месяца арестовали военнослужащего, который угрожал взорвать гранату

В результате инцидента перекрывали дорогу на въезде в город

УФА, 4 августа. Суд арестовал на два месяца военнослужащего, который угрожал взорвать гранату в Уфе и сдался после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом сообщила пресс-служба Уфимского гарнизонного военного суда.

"4 августа 2023 г. судьей-председателем Уфимского гарнизонного военного суда было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рядовому Б. По итогам судебного заседания ходатайство было удовлетворено и <...> была избрана указанная мера пресечения на срок два месяца", - сказано в сообщении.

В суде ТАСС подтвердили, что речь идет о военнослужащем, который грозился взорвать гранату, в результате инцидента была перекрыта дорога на въезде в Уфу.