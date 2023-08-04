Сообщений о россиянах, пострадавших в результате схода оползня в Грузии, не поступало

В секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси также не было обращений со стороны близких и родственников пострадавших

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси не получала сообщений о пострадавших россиянах в курортном местечке Шови высокогорного края Грузии Рача, где сошел оползень. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

"Официальных сведений о пострадавших в результате стихийного бедствия гражданах России в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии не поступало, как и обращений со стороны близких и родственников пострадавших", - отмечается в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что в случае необходимости граждане РФ могут связаться с секцией интересов России по телефону экстренной связи: (+995) 598-980-283.

В секции интересов РФ выразили глубокие соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными сходом оползня. "Наши слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем надежду на успешное завершение спасательной операции по поиску людей, пропавших без вести", - заключили в диппредставительстве.

Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". МВД сразу же отправило туда два вертолета погранполиции, 4 августа к ним добавились еще два вертолета. К настоящему времени удалось эвакуировать 210 человек. 11 человек погибли. Поиски 25 человек еще продолжаются.