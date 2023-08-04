4 августа, 13:23

Суд в Москве отправил на лечение экоактивистку, залезшую на дерево с арбалетом

Таким способом женщина протестовала против строительства дома около парка

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы отправил на принудительное лечение экоактивистку Ольгу Кузьмину, которая залезла на дерево с арбалетом в Бабушкинском парке Москвы в знак протеста против застройки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом принято решение о применении в отношении Кузьминой мер принудительного лечения", - сказала собеседница агентства. Кузьмина обвиняется по. ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент произошел 9 августа 2022 года. Женщина залезла на верхушку дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорировала призывы полиции и сотрудников МЧС слезть. Таким способом она протестовала против строительства дома около парка. В руках у нее был спортивный арбалет, однако он находился в чехле. 

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