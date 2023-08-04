В Харьковской области сообщили об ударе ВСУ по Таволжанке кассетными боеприпасами

В военно-гражданской администрации региона заявили о ранении двух человек

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли подконтрольное РФ село Таволжанка в Харьковской области кассетными боеприпасами, ранены два мирных жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

"Село Таволжанка, по нему ВСУ выпустили кассетные боеприпасы. В результате ранение получили двое мирных жителей. В срочном порядке их госпитализировали в Белгородскую область для оказания медицинской помощи. Им сделали операции, на данный момент состояние пациентов стабильное", - сказано в сообщении.

Также украинские военные постоянно обстреливают населенные пункты Богдановское и Николаевка Купянского района Харьковской области. На этом направлении ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы и реактивную артиллерию.