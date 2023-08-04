На востоке Москвы на улице обнаружили человеческие останки

Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту обнаружения человеческих останков на улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного ГСУ СК.

"На участке местности, расположенном на улице Розы Люксембург, обнаружены останки человека. По данному факту следственными органами главного следственного управления СК России по Москве организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.