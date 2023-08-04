Что известно о взрыве газа в жилом доме в Канске

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Канске. В результате ЧП 13 человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

Взрыв, по предварительным данным, произошел при выполнении работ по замене трубопровода.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Что произошло

Взрыв бытового газа произошел около 18:00 (14:00 мск) в пятницу в пятиэтажном жилом доме в Канске, на улице Каландаришвили, 19, с последующим возгоранием на третьем этаже.

Пожар на площади 30 кв. м ликвидировали в 18:15 (14:15 мск).

В результате взрыва стены остались целы, пострадали межкомнатные перегородки соседних квартир, а также двери, ударной волной выбило стекла.

Всего повреждены девять квартир, сообщил ТАСС глава города Андрей Береснев.

Из квартир пятиэтажки эвакуировали 200 жителей, из них 20 детей. Жителей пострадавшего подъезда переселили в пункты временного размещения, пока идут следственные мероприятия.

Пострадавшие

Пострадали 13 человек, сообщил региональный Минздрав. Семь из них доставили в больницу, двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным регионального главка МВД, в больницу доставили четырех пострадавших.

Причина взрыва

Взрыв газа, по предварительным данным, произошел при выполнении работ по замене трубопровода.

Реакция властей