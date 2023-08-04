Что известно о взрыве газа в жилом доме в Канске

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Канске. В результате ЧП 13 человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Взрыв, по предварительным данным, произошел при выполнении работ по замене трубопровода.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Что произошло
- Взрыв бытового газа произошел около 18:00 (14:00 мск) в пятницу в пятиэтажном жилом доме в Канске, на улице Каландаришвили, 19, с последующим возгоранием на третьем этаже.
- Пожар на площади 30 кв. м ликвидировали в 18:15 (14:15 мск).
- В результате взрыва стены остались целы, пострадали межкомнатные перегородки соседних квартир, а также двери, ударной волной выбило стекла.
- Всего повреждены девять квартир, сообщил ТАСС глава города Андрей Береснев.
- Из квартир пятиэтажки эвакуировали 200 жителей, из них 20 детей. Жителей пострадавшего подъезда переселили в пункты временного размещения, пока идут следственные мероприятия.
Пострадавшие
- Пострадали 13 человек, сообщил региональный Минздрав. Семь из них доставили в больницу, двое находятся в тяжелом состоянии.
- По данным регионального главка МВД, в больницу доставили четырех пострадавших.
Причина взрыва
- Взрыв газа, по предварительным данным, произошел при выполнении работ по замене трубопровода.
Реакция властей
- На место ЧП прибыли полицейские, пожарно-спасательные подразделения и медики в составе 38 человек и 14 единиц техники, от МЧС России - 26 человек и 9 единиц техники.
- Следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").
- Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. Также он в ближайшие дни лично приедет в Канск, чтобы проверить оказание помощи пострадавшим семьям.