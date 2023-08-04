4 августа, 13:32,
обновлено 4 августа, 14:14
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Что известно о взрыве газа в жилом доме в Канске

ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ ТАСС
© ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ ТАСС

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Канске. В результате ЧП 13 человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

Взрыв, по предварительным данным, произошел при выполнении работ по замене трубопровода.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Что произошло

  • Взрыв бытового газа произошел около 18:00 (14:00 мск) в пятницу в пятиэтажном жилом доме в Канске, на улице Каландаришвили, 19, с последующим возгоранием на третьем этаже.
  • Пожар на площади 30 кв. м ликвидировали в 18:15 (14:15 мск).
  • В результате взрыва стены остались целы, пострадали межкомнатные перегородки соседних квартир, а также двери, ударной волной выбило стекла.
  • Всего повреждены девять квартир, сообщил ТАСС глава города Андрей Береснев.
  • Из квартир пятиэтажки эвакуировали 200 жителей, из них 20 детей. Жителей пострадавшего подъезда переселили в пункты временного размещения, пока идут следственные мероприятия.

Пострадавшие

  • Пострадали 13 человек, сообщил региональный Минздрав. Семь из них доставили в больницу, двое находятся в тяжелом состоянии.
  • По данным регионального главка МВД, в больницу доставили четырех пострадавших.

Причина взрыва

  • Взрыв газа, по предварительным данным, произошел при выполнении работ по замене трубопровода.

Реакция властей

  • На место ЧП прибыли полицейские, пожарно-спасательные подразделения и медики в составе 38 человек и 14 единиц техники, от МЧС России - 26 человек и 9 единиц техники.
  • Следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").
  • Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. Также он в ближайшие дни лично приедет в Канск, чтобы проверить оказание помощи пострадавшим семьям.
 
Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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