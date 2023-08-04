4 августа, 13:46

В лесу Удмуртии нашли и ликвидировали артиллерийский снаряд времен гражданской войны

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов заверил, что при его уничтожении возгорания в лесном фонде не допустили

ТАСС, 4 августа. Артиллерийский снаряд времен гражданской войны обнаружили в лесу в Удмуртии. Его ликвидировали, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов в своем Telegram-канале.

Снаряд нашли лесопользователи и сотрудники лесничеств во время работ по уходу за посадками.

"Руководитель лесничества оперативно связался с полицией и организовал охрану объекта до ее прибытия. Снаряд был успешно ликвидирован с соблюдением всех мер безопасности", - сообщил министр.

Удалов уточнил, что при ликвидации снаряда возгорания в лесном фонде не допустили. 

Теги:
РоссияУдмуртия
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