В Москве трехлетний ребенок выпал через москитную сетку с 4-го этажа

Мальчика госпитализировали

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры 4-го этажа на востоке Москвы, ребенок госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна. На момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась. Трехлетний мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данном факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.