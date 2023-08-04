4 августа, 13:41

В Москве трехлетний ребенок выпал через москитную сетку с 4-го этажа

Мальчика госпитализировали

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры 4-го этажа на востоке Москвы, ребенок госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна. На момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась. Трехлетний мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данном факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. 

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