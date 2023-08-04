Ненецкий АО остался без интернета из-за повреждения кабеля "Ростелекома" в Коми

Повреждение зафиксировали на участке телекоммуникационной трассы, проходящей по территории Республики Коми между селами Ижма - Синегорье

АРХАНГЕЛЬСК, 4 августа. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ остался без большинства услуг связи, в том числе интернета, из-за повреждения магистральной линии связи "Ростелекома" в Республике Коми, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала "Ростелекома" в Архангельской области.

"4 августа "Ростелеком" зафиксировал повреждение магистрального волоконно-оптического кабеля на участке телекоммуникационной трассы, проходящей по территории Республики Коми между селами Ижма - Синегорье. В результате без связи остаются абоненты компании в НАО ", - сказали в пресс-службе.

Идет сбор аварийно-восстановительной бригады и проработка маршрута речным транспортом до предполагаемого места повреждения.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также услугами телефонной связи. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным.