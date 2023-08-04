Новые правила призыва и карты "Мир" во Вьетнаме. Главные события 4 августа

Новые правила призыва

В России меняются правила призыва на срочную службу. Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст от 18 до 30 лет. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Другой подписанный главой государства закон вводит запрет на выезд из страны для призывников с момента отправки им повестки.

Решение о запрете на выезд будет принимать военкомат.

Приговор Алексею Навальному

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима. Его признали виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

Гособвинитель требовал назначить ему 20 лет лишения свободы.

Использование карт "Мир" во Вьетнаме

Во Вьетнаме начали принимать карты "Мир". Ими можно рассчитываться в магазинах, торговых центрах, где установлены pos-терминалы Вьетнамско-Российского банка, или снимать наличные в банкоматах ВРБ.

В Совете участников банка сообщили, что в стране насчитывается около 350 платежных терминалов и 20 банкоматов ВРБ.

Взрыв газа в Канске

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Канске. В результате ЧП пострадали 13 человек.

Всего из квартир эвакуировали 200 жителей, из них 20 детей. По предварительным данным, взрыв произошел при выполнении работ по замене трубопровода.

Попытка ВСУ атаковать военно-морскую базу Новороссийска

В Минобороны РФ заявили, что российские корабли отразили атаку двух безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска.

Катера уничтожили огнем из штатного вооружения кораблей, сообщили в ведомстве.