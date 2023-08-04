4 августа, 14:07

В Москве двое рабочих упали с высоты при ремонте в шахте лифта

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Один из них погиб

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Двое рабочих сорвались с высоты при проведении монтажных работ в лифтовой шахте на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, один из рабочих погиб.

"По предварительной информации, на строительном объекте на улице Кедрова при проведении монтажных работ в лифтовой шахте с высоты упало два рабочих субподрядной организации. От полученных травм один рабочий погиб на месте, второй госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация