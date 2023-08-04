В Москве двое рабочих упали с высоты при ремонте в шахте лифта

Один из них погиб

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Двое рабочих сорвались с высоты при проведении монтажных работ в лифтовой шахте на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, один из рабочих погиб.

"По предварительной информации, на строительном объекте на улице Кедрова при проведении монтажных работ в лифтовой шахте с высоты упало два рабочих субподрядной организации. От полученных травм один рабочий погиб на месте, второй госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.