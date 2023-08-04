Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме

Гособвинитель требовал назначить ему 20 лет тюремного заключения

МЕЛЕХОВО /Владимирская область/, 4 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из исправительной колонии №6 во Владимирской области, где проходит выездное заседание суда.

"Назначить Навальному А.А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима", - огласил приговор судья Андрей Суворов. Как следует из приговора, осужденный признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Гособвинитель требовал назначить ему 20 лет лишения свободы.

В колониях особого режима содержатся мужчины с особо опасным рецидивом преступления и осужденные на пожизненное заключение. Такой режим предусматривает более жесткие условия содержания осужденных, включая ограничение свободы передвижения, коммуникации и проведения свободного времени.

Вторым фигурантом дела является бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный. Он обвиняется в финансировании экстремистской деятельности с использованием своего служебного положения и участии в экстремистском сообществе. Приговор ему пока не огласили.

Дело рассматривал Мосгорсуд, но заседания проходили в колонии строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому делу. Процесс проходил в закрытом режиме из-за опасений провокаций в отношении участников судебного разбирательства, а также наличия в деле секретных свидетелей.

Как передает корреспондент ТАСС, в качестве одного из свидетелей защиты по делу Навального выступил бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иноагентом). Суд допросил его по видеосвязи, так как он отбывает срок в другой колонии за распространение недостоверной информации о ВС РФ.

Уголовные дела

Уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества было возбуждено в отношении Навального, Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), Ивана Жданова (признан в РФ иноагентом), а по факту участия в экстремистском сообществе - в отношении Любови Соболь (признана в РФ иноагентом), Георгия Албурова (признан в РФ иноагентом) и других лиц. Большая часть фигурантов дела находится за пределами РФ.

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный создал организацию ФБК (признана экстремистской и запрещена в РФ) и руководил ею для осуществления деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыв общественной безопасности и государственной целостности. В этот период к преступной деятельности Навального присоединились Жданов и Волков. В СК отметили, что для обеспечения деятельности этого сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторы учредили восемь некоммерческих организаций (фондов), а также коммерческие организации, которые были структурными подразделениями ФБК.

Кроме дел, связанных с экстремизмом, в отношении Навального возбуждено еще одно дело - о терроризме. Об этом он сам рассказал на одном из заседаний Басманного суда. По словам адовката Вадима Кобзева, речь идет о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.

Навальный, ранее дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему 3,5 года условного срока на реальный в колонии общего режима.

24 мая Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы Навальному по делу об оскорблении суда и мошенничестве при сборе средств на избирательную кампанию, согласно которому он приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Суд назначил ему также один год и восемь месяцев ограничения свободы после освобождения из колонии и штраф в размере 1,2 млн рублей. Наказание было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана Великой Отечественной войны.