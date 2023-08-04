Жильцам неповрежденных взрывом газа подъездов дома в Канске разрешили вернуться в квартиры

По словам мэра города Андрея Береснева, жильцов пострадавших квартир расселили

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Владельцам квартир, соседних с поврежденным в результате взрывом газа подъездом, в многоэтажном доме в Канске Красноярского края, разрешили вернуться в свое жилье. Об этом сообщил мэр города Андрей Береснев в Telegram-канале.

"Оперативно решили вопрос с расселением жильцов пострадавших квартир, организацией для них горячего питания. Владельцам квартир в соседних с пострадавшим подъездах уже разрешено вернуться домой", - написал глава города.

Он отметил, что в Канской межрайонной больнице оказывают помощь пострадавшим. Их лечение находится на личном контроле главного врача.