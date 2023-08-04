На взорвавшемся складе боеприпасов в Греции выявили нарушения пожарной безопасности

Установлено, что не была проведена очистка территории на его севере, откуда огонь дошел и приблизился к открытым и закрытым складам боеприпасов

АФИНЫ, 4 августа. /ТАСС/. Комиссия Министерства национальной обороны Греции обнаружила нарушения пожарной безопасности на складе боеприпасов ВВС Греции вблизи городка Неа-Анхиалос (область Магнисия), на котором 27 июля произошли взрывы бомб из-за распространявшегося в этом районе лесного пожара. Об этом сообщил греческий информационный сайт armyvoice.gr со ссылкой на доклад Главного штаба ВВС.

По его словам, начальник Генерального штаба национальной обороны генерал Константинос Флорос передал министру национальной обороны Никосу Дендиасу заключение комиссии. "В связи с пожаром в регионе в военный лагерь Караба прибыли [27 июля] пожарные машины 111-го авиакрыла, которые попытались справиться с ним во взаимодействии с автомобилями Пожарной охраны. Огонь был интенсивным и в сочетании с сильным ветром быстро перемещался в сторону склада боеприпасов и создавал высокую тепловую нагрузку. Особые условия вынудили Пожарную охрану эвакуировать район для защиты личного состава", - говорится в докладе.

Что касается обеспечения пожарной безопасности военного лагеря, установлено, что не была проведена очистка территории на его севере, откуда огонь дошел и приблизился к открытым и закрытым складам боеприпасов. "Очень небольшой противопожарной зоны вокруг складов было недостаточно, чтобы предотвратить интенсивную тепловую нагрузку из-за того, что огонь быстро переместился к месту хранения боеприпасов. Это привело к взрыву бомб северного сектора складов", - отметили в комиссии.

Хранение боеприпасов соответствует международным стандартам, склады содержали только бомбы общего назначения, как это предусмотрено инструкциями и спецификациями производителя, говорится в докладе. За упущения и халатность на должностных лиц ВВС будет возложено соответствующее взыскание.

Во время пожара и взрывов на складе 111-го боевого авиакрыла греческий информационный портал pronews.gr сообщал, что на нем имеются ракеты "воздух - воздух" AMRAAM и Sidewinder, ракеты AGM-65 Maveric, большое количество управляемых авиационных бомб GBU 12/16 и несколько бомб Mk82/83/84 общего назначения. Склад находится в 7,2 км от аэродрома авиакрыла. Руководство министерства национальной обороны, Генерального штаба национальной обороны и Главного штаба ВВС тогда отдало приказ о срочной переброске на авиабазу в Ларисе в качестве меры предосторожности истребителей F-16 трех эскадрилий 111-го боевого авиакрыла из-за постоянных взрывов на складе и неконтролируемого приближения сильного лесного пожара. По данным газеты Proto Thema, на военном аэродроме в Неа-Анхиалосе базировались в общей сложности 70 истребителей F-16 двух типов - Block 30 и Block 50. Персонал военного лагеря и складов был эвакуирован, от взрывов пострадавших не было.