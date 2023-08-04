Экс-директора оператора по вывозу ТКО в Карелии приговорили к 4,7 года колонии

Посредника в даче взятки осудили на 3,1 года условно

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Суд вынес приговор бывшему генеральному директору компании "Карельский экологический оператор" Ивану Новикову и его посреднику, которых обвиняют в даче взятки и незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну. Об этом следственное управление СК России по Карелии сообщило на своем сайте.

"Приговором суда бывшему генеральному директору [ООО "Карельский экологический оператор"] назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с денежным штрафом, индивидуальному предпринимателю - в виде лишения свободы на срок три года и один месяц условно с испытательным сроком четыре года, с денежным штрафом", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 291 "Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере", п. "б" ч. 3 ст. 291.1 "Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере", ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 183 УК РФ "Пособничество в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну, путем подкупа".

В период с сентября по декабрь 2021 года подсудимый, являясь генеральным директором ООО "Карельский экологический оператор", действуя в интересах коммерческой организации, вступил в преступный сговор с другим подсудимым индивидуальным предпринимателем (посредником). Гендиректор передал через него взятку в размере 200 тыс. рублей должностному лицу АО "Единый расчетный центр Республики Карелия". Взятка предназначалась за незаконные действия, связанные с получением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Преступление было раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УФСБ России по Карелии.

Ранее ТАСС сообщал, что руководитель регионального оператора по обращению с отходами ООО "Карельский экологический оператор" (бывший ООО "Автоспецтранс") Новиков был задержан 27 декабря 2021 года. Петрозаводский городской суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Тогда Новикову предъявили обвинения по ч. 3 ст. 183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну группой лиц по предварительному сговору" и пунктам "а" и "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору".