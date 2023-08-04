На территории Воткинского завода в Удмуртии произошел взрыв с задымлением

Никто не пострадал

ТАСС, 4 августа. Взрыв с задымлением произошел на территории Воткинского завода в Удмуртии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале предприятия.

"Сегодня [4 августа] на территории производственной площадки АО "Воткинский завод" произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением", - отмечается в сообщении.

По информации предприятия, никто из работников не пострадал. "Угроза жизни и здоровью отсутствует", - уточняется в сообщении.

Подразделения предприятия работают в штатном режиме.