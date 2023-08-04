В Коми зафиксировали 11 очагов лесных пожаров

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерины Киселевич, грозы стали причиной возникновения возгораний

СЫКТЫВКАР, 4 августа. /ТАСС/. В Республике Коми после прошедшей грозы образовались11 очагов лесных пожаров общей площадью 22 га, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

"Прошедший грозовой фронт стал виновником вспышки лесных пожаров, 11 очагов, площадь - 22,01 га. Все пожары в авиационной зоне [добраться можно по воздуху]. Приняты меры к тушению, мобилизуем силы и средства, усиливаем дежурство на выходные", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

По ее данным, пять очагов возникло в Печорском районе, в Удорском - два, в Усинском - три, в Ижемском - один очаг в 3,3 км от ближайшего населенного пункта, его потушили.

С 29 июля Минприроды Коми ограничило пребывание граждан в лесах в связи с резким повышением температуры воздуха и нарастанием пожарной опасности. Организовано патрулирование лесов и мест отдыха граждан, поскольку значительная часть пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, жаркая погода продлится всю первую декаду августа. Среднесуточные температуры воздуха составят +20...+25 градусов, что на 7-9 градусов выше климатической нормы. Дневные температуры будут достигать +32 градусов.

С начала сезона в Коми зафиксировали 53 лесных пожара на площади около 200 га. В 2022 году произошло 445 пожаров, огнем пройдено более 61 тыс. га. Горели, в том числе, и девственные леса в нацпарке "Югыд ва".