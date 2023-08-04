К поисково-спасательной операции в Грузии присоединились военные

К высадке в зону бедствия из аэродрома Копитнари готовится 102-й батальон территориальной обороны Национальной гвардии

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Грузинские военнослужащие приступили к поисково-спасательной операции в курортном местечке Шови в высокогорном крае Рача, где сошел оползень. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии.

"По постановлению премьер-министра [Ираклия Гарибашвили], сразу же после получения приказа министра обороны и главы Сил обороны к Шови уже отправился военно-инженерный батальон Восточного командования со специальной техникой и оборудованием. Военные инженеры в оползневую зону с собой везут понтонные мосты для передвижения", - говорится в сообщении.

К высадке в зону бедствия из аэродрома Копитнари готовится 102-й батальон территориальной обороны Национальной гвардии Грузии. Подразделение оснащено спасательными средствами новейшего поколения, которые грузинская сторона получила от Дании. Ответственным за ликвидационные работы будет командующий Западным командованием Сил обороны Грузии, бригадный генерал Коба Григолия.

Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". В спасательной операции участвуют четыре вертолета, а также 400 пожарных-спасателей. К настоящему времени удалось эвакуировать 210 человек. 11 человек погибли. Поиски 25 человек еще продолжаются.