Замминистра здравоохранения Самарской области арестовали на два месяца

По данным полиции, Асланбека Майрамукаева задержали по делу о хищении бюджетных денег при заключении договора поставки медоборудования

ТАСС, 4 августа. Суд принял решение об аресте заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Арестовали на два месяца, [отправлен] в СИЗО", - отметил собеседник агентства.

По данным полиции, замминистра здравоохранения Самарской области Майрамукаева задержали в рамках дела, возбужденного ранее в отношении заместителя главврача одного из учреждений здравоохранения региона, которого подозревают в хищении бюджетных средств при заключении договора поставки медоборудования.

Ранее региональные СМИ сообщали, что заместителя главврача Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Алексея Ошуркова задержали в рамках уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблению полномочиями. В октябре 2021 года он заключил контракт с одной из коммерческих организаций на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене на 55% выше среднерыночной стоимости.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, 3 августа министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна вызвали в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. Сейчас он выполняет свои обязанности.