4 августа, 17:06

Замминистра здравоохранения Самарской области арестовали на два месяца

Министерство Здравоохранения Самарской области
© Министерство Здравоохранения Самарской области

По данным полиции, Асланбека Майрамукаева задержали по делу о хищении бюджетных денег при заключении договора поставки медоборудования

ТАСС, 4 августа. Суд принял решение об аресте заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Читайте также
Источник сообщил о проведении обысков в Министерстве здравоохранения Самарской областиМинистр здравоохранения Самарской области опроверг информацию о своем задержании

"Арестовали на два месяца, [отправлен] в СИЗО", - отметил собеседник агентства.

По данным полиции, замминистра здравоохранения Самарской области Майрамукаева задержали в рамках дела, возбужденного ранее в отношении заместителя главврача одного из учреждений здравоохранения региона, которого подозревают в хищении бюджетных средств при заключении договора поставки медоборудования.

Ранее региональные СМИ сообщали, что заместителя главврача Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Алексея Ошуркова задержали в рамках уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблению полномочиями. В октябре 2021 года он заключил контракт с одной из коммерческих организаций на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене на 55% выше среднерыночной стоимости.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, 3 августа министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна вызвали в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. Сейчас он выполняет свои обязанности. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация