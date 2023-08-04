В Оренбургской области при обрушении конструкций пострадали два человека

ЧП произошло в процессе заливки бетоном межэтажного монолитного перекрытия при строительстве Центра культурного развития

ТАСС, 4 августа. Обрушение конструкций произошло при строительстве Центра культурного развития в поселке Саракташ Оренбургской области, в результате пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном УМВД по региону.

"В дежурную часть ОМВД России по Саракташскому району поступило сообщение об обрушении конструкций на строительстве Центра культурного развития в Саракташе. При этом пострадали два человека", - отмечается в сообщении.

Обрушение произошло в процессе заливки бетоном межэтажного монолитного перекрытия. Полицейские Саракташа проводят проверку на месте происшествия.