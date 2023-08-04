В Ленинградской области в ДТП погиб человек

Пострадали трое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. В результате ДТП на 20-м км автодороги Зеленогорск - Приморск - Выборг погиб один человек и пострадали трое, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"На 20-м км автодороги Зеленогорск - Приморск - Выборг женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем Dodge, по неустановленным причинам не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением водителя 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП пассажир автомобиля Renault умер, водителя и других двух пассажиров в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.