В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Киевский район города

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Мужчина пострадал в пятницу вечером в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР, за 4 августа по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район), по ул. Левицкого, 23/2, ранен мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе города ранен мужчина 1969 года рождения.

По данным представительства, за два часа ВСУ выпустили по Киевскому району около 20 снарядов калибра 155 мм. На улице Левицкого зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом, на улице Челюскинцев также повреждены многоквартирные жилые дома, газопроводы и автомобили.