4 августа, 20:37

На франко-испанской границе около 700 га находятся под угрозой лесных пожаров

По информации телеканала France 3, огонь тушат шесть самолетов и несколько вертолетов

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Французские и испанские пожарные пытаются не допустить распространения огня в районе границы двух стран у подножия восточных Пиренеев. Об этом сообщил телеканал France 3.

По его данным, "выгорели уже 50 га леса, под угрозой находятся еще около 700".

С огнем борются 33 пожарные испанские бригады и около 100 спасателей из Франции. Как указывает телеканал, в тушении огня задействованы шесть самолетов и несколько вертолетов.

Накануне более 800 человек срочно эвакуировали из коммуны Сен-Лоран-д'Эгуз (департамент Гар на юге Франции), где пожар начался в кемпинге.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находятся под угрозой пожаров из-за засухи. 

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