4 августа, 21:17
Военная операция на Украине

В Курской области с беспилотника сбросили взрывные устройства

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Повреждены два административных здания и храм

ТАСС, 5 августа. Взрывные устройства сброшены с украинского беспилотного летательного аппарата в городе Рыльске Курской области, повреждены окна в Покровском храме и в двух административных зданиях. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

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"С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме", - написал Старовойт.

Он добавил, что на месте работают представители силовых структур и следственных органов.

Город Рыльск является административным центром Рыльского района, находится на расстоянии около 50 км от границы с Украиной. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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