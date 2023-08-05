В Курской области с беспилотника сбросили взрывные устройства

Повреждены два административных здания и храм

ТАСС, 5 августа. Взрывные устройства сброшены с украинского беспилотного летательного аппарата в городе Рыльске Курской области, повреждены окна в Покровском храме и в двух административных зданиях. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме", - написал Старовойт.

Он добавил, что на месте работают представители силовых структур и следственных органов.

Город Рыльск является административным центром Рыльского района, находится на расстоянии около 50 км от границы с Украиной.