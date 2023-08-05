4 августа, 21:51

В Подмосковье в ДТП пострадали пять человек

Среди них ребенок

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Три машины столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в пятницу примерно в 22:30 на 21-м км трассы М-5 "Урал" по направлению движения в сторону Москвы. "По предварительной информации, столкнулись три автомашины, двигавшиеся в попутном направлении. В результате происшествия пять человек получили телесные повреждения. Один из них - несовершеннолетний 2014 года рождения", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего выясняются. 

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