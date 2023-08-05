Спасатели выдвинулись к Керченскому проливу на место предполагаемой атаки по танкеру

В Морском спасательном подцентре Тамани уточнили, что группу специалистов направили из Новороссийска

ТАСС, 5 августа. Группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива, где, как сообщили несколько Telegram-каналов, произошла атака беспилотника по танкеру, рассказали ТАСС в Морском спасательном подцентре Тамани.

"Спасатели выдвинулись", - сказали в подцентре, уточнив, что выдвинулась группа спасателей из Новороссийска.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска подтвердили информацию о выдвинувшейся группе спасателей.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что громкие звуки, которые были слышны жителям Керчи в ночь на 5 августа, не имеют отношения к Крымскому мосту. На самом мосту объявлена угроза атаки, движение по нему временно перекрыто.