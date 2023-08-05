В Морском спасцентре сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе при атаке ВСУ

Экипаж находится в безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Экипаж танкера, получившего повреждения в Керченском проливе при атаке украинской стороной, находится в безопасности. Об этом ТАСС сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийск.

"Можно сказать, что танкер поврежден в самом проливе, только с юга. Экипаж в безопасности, он не пострадал", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС.

К танкеру прибыли два буксира, уточнили в МСКЦ. "Морспасслужба занимается, прибыло уже на место два буксира. Сейчас будут разбираться - буксировать или нет, пока стоят на якоре", - сказал собеседник агентства.

В центре добавили, что повреждено машинное отделение танкера. «Пострадало машинное отделение. Не сильно, но пострадало», — сказал собеседник агентства.