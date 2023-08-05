На борту поврежденного в Керченском проливе танкера находятся 11 человек

Их не снимали с судна, отметили в Морском спасцентре

ТАСС, 5 августа. На борту танкера, который получил повреждения в Керченском проливе в результате атаки украинской стороны, находятся 11 человек. Об этом ТАСС сообщили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

"11 человек. Пострадавших нет. С судна их не снимали", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что разлива топлива не произошло.

Судно шло под российским флагом, добавили в МСКЦ Новороссийска.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что громкие звуки, которые были слышны жителям Керчи в ночь на 5 августа, не имеют отношения к Крымскому мосту. На самом мосту объявляли угрозу атаки, движение было временно перекрыто. Позже в Морском спасательном подцентре Тамани сообщили ТАСС, что в район Керченского пролива выдвинулась группа спасателей из Новороссийска из-за информации о поврежденном танкере.