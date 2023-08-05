В Приморском крае при пожаре в общежитии погибли два человека

По предварительной информации, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем

ТАСС, 5 августа. Тела двух женщин обнаружены в ходе тушения пожара в общежитии в Приморском крае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"В ходе тушения пожара в общежитии в городе Спасске-Дальнем обнаружены тела двух женщин без признаков насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в ведомстве.

Следователи провели осмотр места происшествия, предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар произошел в пятиэтажном жилом многоквартирном доме на Красногвардейской улице. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в квартире на четвертом этаже. В результате пожара квартира уничтожена огнем на площади около 60 кв. м.

"С помощью спасательных устройств с четвертого этажа были спасены три человека, в том числе один ребенок. Также по автолестнице с пятого этажа было спасено четыре человека, в том числе два ребенка. Был эвакуирован один человек", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

В тушении было задействовано 4 единицы пожарной техники и 18 человек.