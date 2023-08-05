5 августа, 04:28

В Канске после взрыва бытового газа в жилом доме ввели режим ЧС

В результате ЧП пострадали 13 человек

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Канске на востоке Красноярского края, где произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом в субботу сообщила городская администрация.

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"Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении администрации.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел на третьем этаже пятиэтажного дома в Канске около 14:00 мск. При взрыве пострадали 13 человек.  

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