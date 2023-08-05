В Херсонской области за сутки уничтожили две украинские гаубицы

Кроме того, соединения группировки войск "Днепр" поразили два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом

ГЕНИЧЕСК, 5 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки гаубицы Д-30 и "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Кизомыс (потери: восемь военнослужащих ВСУ уничтожены; пять получили ранения различной степени тяжести), гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Ивановка (потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

Гаубица "Мста-Б" с боекомплектом уничтожена в районе Белозерки на херсонском направлении. Также были уничтожены два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом.

На каховском направлении уничтожено место дислокации ВСУ в районе Змиевки. Ликвидированы 15 украинских военнослужащих, 12 ранены, машина выведена из строя.