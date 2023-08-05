В Каталонии из-за лесного пожара эвакуировали 135 человек

Как сообщила газета La Vanguardia, пожар уничтожил около 200 га леса

МАДРИД, 5 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 135 человек были эвакуированы из-за лесного пожара в испанском автономном сообществе Каталония. Об этом сообщила в соцсети X ("икс", ранее Twitter) региональная пожарная служба.

"135 человек были эвакуированы этой ночью из-за лесного пожара в Портбоу", - говорится в публикации. Возгорание началось 4 августа. Из соображений безопасности было приостановлено движение поездов между каталонскими населенными пунктами Портбоу и Фигерас.

Жителям некоторых районов было приказано не покидать свои дома. Сильные порывы ветра осложняют тушение огня.

По данным газеты La Vanguardia, пожар уже уничтожил около 200 га леса.