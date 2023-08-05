Число пострадавших от взрыва бытового газа в Канске выросло до 14

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/ ТАСС

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/ ТАСС

Среди них есть трое несовершеннолетних

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших, обратившихся в больницу, после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме Канска на востоке Красноярского края выросло до 14.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"За помощью в больницу обратились 14 человек. По-прежнему госпитализированы семь человек. Среди обратившихся за помощью есть трое несовершеннолетних. Это подростки", - сообщили в Минздраве Красноярского края.

По данным регионального Минздрава, в Канск из Красноярска вылетел борт санавиации с врачами краевой больницы. "Врачи посмотрят на месте состояние больных", - пояснили в пресс-службе.

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что по факту инцидента начата проверка, в рамках которой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при ремонте внутридомового газового оборудования.

Глава Канска Андрей Береснев сообщил ТАСС о повреждении девяти квартир.