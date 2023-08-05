Наводнение в Словении может стать крупнейшей природной катастрофой в истории страны

По сведениям Словенского агентства печати, премьер-министр республики Роберт Голоб вместе с главой Минобороны Марьяном Шарецем намерен принять помощь из-за рубежа для борьбы со стихийным бедствием

ЛЮБЛЯНА, 5 августа. /ТАСС/. Наводнение в результате проливных дождей нанесло Республике Словения, вероятно, самый сильный ущерб за современный период истории страны. Об этом сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Голоба.

По его информации, Голоб вместе с министром обороны республики Марьяном Шарецем выразил намерение принять помощь из-за рубежа для борьбы со стихийным бедствием.

В субботу, как указывает агентство, пройдут внеочередные заседания правительства страны и Совета национальной безопасности Словении в расширенном составе. По их итогам будет подготовлено предложение о внесении поправки в закон касательно ликвидации последствий стихийных бедствий. Ожидается, что, несмотря на парламентские каникулы, Государственное собрание страны рассмотрит поправку 8 или 9 августа.

Агентство по охране окружающей среды Республики Словения 4 августа объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за проливных дождей, которые начались в четверг вечером. Ливни по всей стране стали причиной затопления водотоков, подъема грунтовых вод и нескольких оползней. Стихия унесла жизни трех человек, среди которых одна словенка и двое граждан Нидерландов. Пожарные, Вооруженные силы Словении и другие подразделения и службы продолжают заниматься спасением людей, имущества и животных.