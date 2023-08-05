5 августа, 07:35

В Анапе в ДТП пострадали шесть человек

Среди них есть двое детей

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с двумя машинами в Анапе и доставлены в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, водитель Chevrolet при объезде препятствия выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi. В результате ДТП шесть пострадавших доставлены в ЦРБ Анапы с травмами различной степени тяжести, среди них два ребенка 2021 года рождения и 2018 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МВД, по данному факту проводится проверка. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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