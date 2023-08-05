В Нижегородской области нетрезвый полицейский сбил ехавшего на скутере подростка

ГУ МВД России по региону начало проверку по данному факту

ТАСС, 5 августа. Сотрудник полиции, находясь в состоянии опьянения, сбил ехавшего на скутере подростка в Нижегородской области. Пострадавший был доставлен в больницу, начата проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП несовершеннолетний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. За рулем автомобиля Nissan находился сотрудник МО МВД России "Пильнинский". В отношении виновника ДТП сотрудниками ГИБДД составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)", - отмечается в сообщении.

ГУ МВД России по Нижегородской области начало проверку по данному факту. Как отметили в ведомстве, сотрудник полиции, совершивший поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством.

ДТП произошло в селе Лопатино Сергачского района. Водитель автомобиля Nissan 1971 года рождения, выполняя обгон, столкнулся со скутером под управлением подростка 2009 года рождения.