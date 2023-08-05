В Белгородской области за сутки зафиксировали более 70 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 70 боеприпасов, также с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое - 4 минометных снаряда, по селу Журавлевка - 2 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с беспилотника сброшена одна граната. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано 10 прилетов, в Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса, а в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 33 минометных и 3 артиллерийских снаряда. "Обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил Гладков.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Сурково - зафиксировано два прилета. По селу Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено по семь минометных снарядов. "В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.