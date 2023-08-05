Пожары на Сицилии привели к превышению допустимой нормы вредных веществ в воздухе в 35 раз

По словам специалистов, выведение диоксина из организма занимает достаточно длительное время

РИМ, 5 августа. /ТАСС/. Содержание отравляющих веществ (диоксина) в воздухе в некоторых районах Палермо на острове Сицилия в 35 раз превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. Как пишет агентство Adnkronos, сильная концентрация отравляющих веществ в атмосфере вызвана пожарами, произошедшими на острове в 20-х числах июля.

Диоксин представляет угрозу здоровью человека, поскольку может провоцировать возникновение злокачественных опухолей и нарушать функционирование нервной системы, предупреждают специалисты, слова которых приводит агентство. Они указывают, что диоксин может накапливаться в организме и его выведение занимает достаточно длительное время.

Центр и юг Италии во второй половине июля находились во власти африканских циклонов, которые привели к установлению температуры до 40 градусов. На островах, в частности на Сицилии, воздух в дневные часы прогревался до 46 градусов. Это привело к возникновению многочисленных очагов возгорания. Ущерб от пожаров пока не подсчитан, но ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti указывала, что для восстановления растительности на выгоревших площадях понадобится до 15 лет.

При этом, как утверждают власти и полиция, 60% пожаров вызваны намеренными поджогами. В отдельных случаях ими занимаются пироманы, но чаще это заказные поджоги, которые позволяют заработать на дальнейшем восстановлении.