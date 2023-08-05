В баре Приштины при перестрелке пострадали 17 человек

В частности, семеро из них получили ранения из огнестрельного оружия

БЕЛГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Огнестрельные ранения получили 7 человек в результате перестрелки в одном из баров столицы непризнанного Косова, общее число пострадавших достигло 17. Об этом сообщил директор клинического центра Приштины Насер Сила.

"Всего у нас 17 раненых. Ранения из огнестрельного оружия получили 7, а еще у 10 другие травмы - осколками стекла и другими предметами, - приводит агентство Tanjug слова врача. - Все поступившие находятся в стабильном состоянии, кроме одного. Сейчас он на операционном столе, и его жизни угрожает опасность".

Сообщается, что первый сигнал о стрельбе поступил в 23:30 по местному времени (00:30 мск), и уже установлены двое подозреваемых. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.