5 августа, 08:50

В Ненецком АО восстановили связь после повреждения кабеля "Ростелекома"

Магистральный волоконно-оптический кабель повредили в Коми

АРХАНГЕЛЬСК, 5 августа. /ТАСС/. Связь в Ненецком автономном округе (НАО) восстановлена после повреждения магистрального кабеля "Ростелекома" в Республике Коми, сообщили ТАСС в пресс-службе архангельского филиала "Ростелекома".

"Связь для абонентов "Ростелекома" в НАО восстановлена", - сказали в пресс-службе.

4 августа был поврежден магистральный волоконно-оптический кабель на участке телекоммуникационной трассы, проходящей по территории Республики Коми между селами Ижма - Синегорье.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также телефонной связью. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным. 

Теги:
РоссияНенецкий автономный округ
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