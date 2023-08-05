В Еврейской автономной области во время сбора грибов пропал 13-летний мальчик

К поискам привлекли служебных собак, используются беспилотные летательные аппараты

ТАСС, 5 августа. Тринадцатилетний мальчик пропал при сборе грибов в лесу в Еврейской автономной области, к поискам подключились спасатели из соседнего Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"5 августа поступило обращение об оказании помощи в поисках несовершеннолетнего мальчика 13 лет, который пропал во время сбора грибов в районе села Николаевка Еврейской автономной области. Незамедлительно в район поисков убыла группировка спасателей ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в количестве 29 человек", - сообщили в ведомстве.

К поискам также привлечены служебные собаки, используются беспилотные летательные аппараты.