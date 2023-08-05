В Сочи самолет столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту

Транспортная прокуратура организовала проверку

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Транспортная прокуратура выясняет причину столкновения пассажирского самолета, следовавшего из Нижнего Новгорода, с телескопическим трапом в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"В международном аэропорту Сочи произошло столкновение самолета авиакомпании "Северный ветер", который готовился к высадке пассажиров, с телескопическим трапом. Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы аэропорта Сочи, инцидент произошел при заруливании на стоянку воздушного судна Airbus A330-300, следовавшего рейсом 4440 из Нижнего Новгорода, экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя. Авиакомпания заменила борт для следующего рейса на вылет 4473 по маршруту Cочи - Новосибирск.

"В 6:54 мск рейс был отправлен, авиакомпания предоставила резервный борт. На время задержки пассажиров авиарейса разместили в гостинице", - уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта.