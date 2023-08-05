5 августа, 09:12,
обновлено 5 августа, 09:25

Развожаев сообщил, что в открытом море около Севастополя обнаружили надводный беспилотник

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Губернатор города также отметил, что в морской зоне ограничили движение яликов

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе, принимаются меры по его уничтожению. Об этом в Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

"В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", - написал он.

Губернатор также сообщил, что в морской зоне ограничено движение яликов. "В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно", - написал он. Эвакуация с пляжей не требуется, ситуация находится полностью под контролем флота.

Ориентировочно после 13:00 мск ограничение на движение будет снято и водный транспорт возобновит свою работу, добавил Развожаев. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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